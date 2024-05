E’ la grande notte: il sogno d’Europa passa da Bruges

"Chi ama il calcio vive per notti come questa. Italiano che sfida Hayen, Mignolet che proverà a chiudere ogni spiraglio. Sugli spalti quasi 30 mila spettatori (mille sostenitori viola), stadio tutto esaurito, per un appuntamento storico anche per la Fiorentina, che parte dal 3-2 della gara d’andata con la rete di Nzola allo scadere: staccare il pass per Atene vorrebbe dire centrare la seconda finale europea di fila per provare così a riscattare la notte amara di Praga.