Duncan, gol e concretezza. Milenkovic si perde tra Giroud e Leao

La Nazione, come di consueta, analizza le prestazioni dei singoli in casa Fiorentina. Chi ha stupito di più in positivo tra le fila della Fiorentina è stato Alfred Duncan. Doveva partire dalla panchina, invece gioca, convince e segna. Ha il compito di chiudere su Bennacer e trova un gol bellissimo da fuori battendo un Maignan in grande forma. Sbaglia poco e porta a termine la sua missione. Chi invece ha deluso più di tutti è stato Nikola Milenkovic. Deve limitare Giroud, che nonostante non sia in giornata, sfiora il gol per ben due volte. Non riesce ad anticipare le giocate di Leao. Soffre tantissimo la sua velocità e poi regala un gol al Milan con la sua scivolata.