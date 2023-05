Due giorni di riposo concessi alla squadra: domani la Fiorentina riparte

Dopo tanto tempo infatti la Fiorentina non dovrà scendere in campo a metà settimana, ma potrà concentrarsi sull'ultima partita di campionato

La Nazione si sofferma sul programma in casa Fiorentina. Due i giorni liberi concessi da Italiano. I giocatori si sono goduti una domenica di riposo e anche oggi potranno tirare il fiato. Dopo tanto tempo infatti la Fiorentina non dovrà scendere in campo a metà settimana, ma potrà concentrarsi sull'ultima partita di campionato (a Reggio Emilia con il Sassuolo, restano da definire giorno e orario ma dovrebbe essere venerdì) e soprattutto sulla finale di Conference del 7 giugno a Praga contro il West Ham. Il ritrovo al centro sportivo è fissato per domani pomeriggio, con l'allenamento in programma alle 17.