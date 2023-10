Due giocatori per ruolo, Italiano accontentato. Per ora delude solo Christensen

Italiano, come tanti allenatori d’altronde, ha sempre voluto almeno due giocatori per ruolo, possibilmente non troppo “distanti” dal punto di vista della qualità. In questa stagione la società lo ha accontentato in quasi tutto (per il momento sta deludendo Christensen). Ora, ci sono un paio di giocatori dei quali il tecnico non vorrebbe mai fare a meno: Bonaventura, Gonzalez e forse ora anche Arthur, il regista che tanto desiderava. Ma per il resto sta sfruttando al meglio la sua ampia e qualitativa rosa con turn over anche massicci, cercando di scegliere in base alle caratteristiche adatte per i l rivale. Ed è riuscito quasi sempre a mantenere prestazioni elevate. L’altra notte contro il Napoli ha cambiato sei giocatori di movimento rispetto a quelli che avevano battuto il Cagliari 3-0. E Nico all’inizio non c’era. La Viola va anche senza i totem. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.