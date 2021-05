Dragowski in bilico, Biraghi rischia. Pezzella e Milenkovic verso l’addio

I possibili cambiamenti in porta e difesa: Caceres può rinnovare, arriveranno almeno 3 esterni. Ospina o Cragno se parte Dragowski

All'interno delle pagine sportive de La Nazione, troviamo un approfondimento sul mercato viola che verrà. L'analisi affronta reparto per reparto i possibili mutamenti subirà la rosa in base alle indicazioni di mister Gattuso. Facendo un rapido calcolo e sommando le esigenze dei reparti, i nuovi ingressi dovrebbero essere almeno 9. Tra i pali, nonostante qualche errore, Dragowski è stato uno dei migliori portieri nella passata stagione. Le prospettive sono medio-alte, ma la Fiorentina potrebbe fare cassa per investire il ricavato su un profilo più funzionale alle idee di gioco di Gattuso, che ama la costruzione dal basso e chiede anche al portiere di partecipare alla manovra come difensore aggiunto. In quest'ottica sono diventati attuali i nomi di Cragno e Ospina , quest'ultimo già agli ordini del tecnico calabrese a Napoli.

Il secondo reparto passato ai raggi x è la difesa: si ripartirà dalla difesa a quattro, formula da sempre adottata da Gattuso. Milenkovic è in uscita verso la Premier (il club viola immagina di incassare tra i 25 e i 30 milioni), Pezzella ha pretendenti in Spagna (primo fra tutti il Valencia) e serviranno almeno due centrali di alto livello. Dovrebbero restare a disposizione Martinez Quarta, Igor e probabilmente Caceres, che è in attesa di rinnovo. Capitolo esterni: Gattuso chiede elementi di gamba e qualità in grado di proporsi nelle due fasi. Lirola, di rientro da Marsiglia, è da valutare ma il giocatore vorrebbe restare in Francia. A Firenze non ci sono specialisti sullo stile di Hysaj e Di Lorenzo, quindi nel reparto serviranno almeno 3 colpi, ma è più probabile che gli arrivi alla fine siano 4.