La Juve vuole Vlahovic e Milenkovic. I serbi Viola sulla lista di Allegri

I bianconeri pronti a fare acquisti a Firenze?

Nasce la nuova Juve di Max Allegri e alla Continassa iniziano già da subito le prime valutazioni di mercato. Tuttosport in edicola oggi fa il punto dei nomi che il tecnico livornese vorrebbe alla sua corte per la stagione che verrà. E da Torino sembrano avere nel mirino anche la Fiorentina. Ad Acciughina piacciono, infatti, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. La Juve potrebbe provare l'assalto ai due serbi in caso di addio rispettivamente di Demiral e di Cristiano Ronaldo.