Doppia beffa per Milenkovic, la Fiorentina sceglie il ricorso e si prepara a sostituirlo

C’è stata solo una botta, e non è certo quella che Milenkovic avrebbe rifilato a Belotti. La Nazione commenta così la squalifica di due turni al centrale serbo. Nessuna attenuante, due le giornate di squalifica per condotta gravemente antisportiva. Si legge che la Fiorentina farà ricorso (come vi avevamo anticipato ieri), ma intanto con l’Inter Prandelli dovrà affidarsi a Quarta e Pulgar per sostituire Nikola e Castrovilli, anche lui fermato dopo il rosso col Torino.

Felipe su Igor: “E’ così grosso che la maglia gli va stretta”