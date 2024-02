Dopo Vlahovic il nulla: Belotti è di un altro livello e la differenza si vede

L’innesto del giorno nell’undici titolare è quello di Belotti e si capisce presto che con uno come lui la differenza si sente. Riserva o poco più nell’anno e mezzo a Roma, ma di un altro livello rispetto a chi è passato dal centro di quell’attacco. Dall’addio ormai lontano di Vlahovic i gigliati cercano un 9 all’altezza: ma più dei gol forse contano la partecipazione al gioco, con e senza palla, l’intelligenza nel cacciare spazi, la voglia di mangiare il campo. Tutte cose che il Gallo mette in pratica, cantando presto sotto la Fiesole con la zampata dell’1-0 ed entrando in fretta nel cuore dei tifosi. Il suo contributo non si limita alla definizione: il Gallo pressa, sfila alle spalle di Nico sui rinvii lunghi, gioca per gli altri, Beltran schierato dietro/di fianco in aiuto nell’assetto con l’attacco “pesante” gli toglie pressione e uomini di dosso. È l’argentino tra l’altro a scuotere la Fiorentina nell’avvio titubante con una traversa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.