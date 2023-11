Domenica torna “Lui”: Beltran sfida Vlahovic, l’ultimo che fece esultare Firenze

Domenica sarà la gara di Lucas Beltran, almeno secondo il Corriere Fiorentino. Dall’altra parte infatti ci sarà Dusan Vlahovic. L’ultimo numero 9 capace, prima di lui, di far sognare i tifosi viola. Una sfida nella sfida da acquolina in bocca, anche se non è per niente scontato che il bomber serbo parta dall’inizio. Anzi. Nella giornata di ieri da Vinovo gli spifferi soffiavano in direzione opposta, con Max Allegri che sarebbe seriamente intenzionato a puntare su Moise Kean (tra i migliori nelle ultime uscite) e sull’altro attesissimo ex, Federico Chiesa. Per Vlahovic sarà comunque la sesta da ex, la quarta a Firenze, e finora non è mai riuscito a segnare. Anche perché spesso (nelle gare al Franchi è successo in due occasioni su tre) Allegri l’ha fatto partire dalla panchina. Certo, per Lucas non sarà semplice. La Juventus infatti non prende gol da cinque partite e, con 6 reti al passivo, è la seconda miglior difesa della serie A alle spalle dell’Inter. Non solo.