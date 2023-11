Per quanto riguarda il terzino destro, vista l’incertezza sui tempi di recupero di Dodò e considerando che Pierozzi verrà mandato in prestito

Non solo l'attacco, il Corriere Fiorentino si sofferma anche sull'entrata in difesa. Per quanto riguarda il terzino destro, vista l’incertezza sui tempi di recupero di Dodò e considerando che Pierozzi verrà mandato in prestito (lo Spezia non è la sola destinazione possibile) c’è l’intenzione di prendere un giocatore che possa rappresentare un’alternativa affidabile a Kayode.