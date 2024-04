Difesa ermetica e cross dalle fasce: ecco i segreti del Viktoria Plzen

Dall'Italia arriveranno in circa 700 per sostenere la squadra viola, un centinaio dei quali disposti a spendere più di 120 euro per un posto in tribuna alla Doosan Arena di Plzen. Lo stadio da 12 mila posti sorge vicino allo Strunc Park ( parco dedicato proprio ad un giocatore ex Viktoria). Nella cittadina ceca la partita di domani è vista come un appuntamento con la storia. L'identità di Koubek e i suoi è chiara: difesa chiusa e forte di testa per poi ripartire usando i cross dalle fasce. Nelle 14 gare giocate in Europa il Viktoria non ha mai perso e in 11 di queste non ha subito neanche un gol. Il modulo varia tra il 5-3-2 e il 4-2-3-1. Sono tante però anche le assenze per il tecnico Koubek: infatti oltre agli squalificati Kopic e Dweh e all'acquisto di Gennaio Sourè, rimasto fuori dalla lista Uefa, mancheranno pure la punta nigeriana Durosinmi e il centrocampista Sykora, entrambi per infortunio. Lo riporta il Corriere Fiorentino