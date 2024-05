Difesa, che succede? La colpa non è né solo dei giocatori e né solo di Italiano

Cosa succede alla difesa viola? La colpa non è né soltanto dei giocatori, né solo dell’atteggiamento offensivo e della «linea alta» di Italiano che ciclicamente viene criticata. Quarta e Ranieri sono rimasti orizzontali senza dare copertura. «Non hanno percepito il pericolo, su quella palla sanno che devono lavorare bene sulle preventive: uno attacca e l’altro copre» la rabbia di Italiano. «È impensabile non sapere che quella palla lunga può metterti in difficoltà, e questo un po’ mi dà fastidio. Col 3-1 per noi sarebbe stato tutto un altro finale». Un problema sia di concetto che di atteggiamento: «Abbiamo abbassato la guardia e staccato la spina». Difetti che questa squadra non riesce a scrollarsi di dosso. Peccato perché la Fiorentina concede poche occasioni e pochi tiri, però quasi tutti fatali. In stagione ha subìto 59 gol in 51 partite, più di uno di media ogni volta che scende in campo. A testimonianza della trazione offensiva ma anche di qualche leggerezza di troppo. In nessuna competizione il saldo tra i gol incassati e le partite giocate è in attivo: 37 su 33 gare in serie A, 13 su 13 in Conference, 6 in 4 partite in Coppa Italia e poi ci sono i 3 subiti dal Napoli in Supercoppa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.