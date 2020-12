Da Genova: corsa e assist, Maran si affida a due giocatori per il rilancio al Franchi

“Shomurodov e Pellegrini le speranze per il rilancio”. Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al Genoa al suo interno quest’oggi. I soli 8 gol rappresentano inevitabilmente un problema frutto di un calo di Pandev e Pjaca. L’uzbeco sta crescendo costantemente confermando di essere un attaccante atipico, più bravo quasi a mandare in porta i compagni che essere lui stesso bomber. L’altra nota positiva, insieme a Rovella, è Luca Pellegrini: i pericoli del Grifone nascono quasi tutti da sue incursioni e da suoi cross. La Fiorentina, prossima avversaria in campionato, è avvertita.