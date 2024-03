Così la Fiorentina perde l’Europa: dischetto da incubo, ma non è sola

"Sono punti persi, partite non vinte". Eh si, come dare torto a Vincenzo Italiano, che al termine di Fiorentina-Roma, dopo l'ennesimo rigore sbagliato ha commentato così la prestazione dei suoi. Il Corriere dello Sport si sofferma sui punti persi e sul rischio che la Fiorentina corre nel sprecare occasioni del genere. In attesa di notizie dal ranking, la squadra di Vincenzo Italiano non si può permettere di commettere certi errori, soprattutto dal dischetto. I Viola però, non sono gli unici a essere colpiti da questa "maledizione". Il Verona ha fallito il 57 per cento dei suoi tentativi dagli undici metri contro il 46 per cento della Fiorentina, ma quest’anno l’Hellas è a quattro sbagli come il Real Madrid allargando il raggio ai confini continentali e ai cinque tornei top. Questo però, non rimane un motivo di consolazione per una Fiorentina che spreca, spreca e che rischia di rimanere fregata. (TUTTI I NUMERI DEI RIGORI VIOLA)