Così Belotti ha superato Nzola: è bastato veramente poco

C’è voluto poco affinché Andrea Belotti scalzasse quasi irreversibilmente M’Bala Nzola. Perché di punte parliamo, ed ora anche il tecnico Italiano sembra essersi convinto che Lucas Beltran, centravanti, non lo è. Dicevamo di Belotti. Il 31 gennaio la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’ex Torino, che due giorni dopo a Lecce è sceso in campo per un tempo effettivo dimostrando di essere pronto. Senz’altro più dell’angolano. Detto, fatto: Nzola è subito finito in panchina col Frosinone, entrando solo nella ripresa per diciassette minuti. Stessa musica a Bologna, quando l’ex Spezia ha fatto il suo ingresso solo al settantunesimo. A Empoli, poi, la definitiva panchina. Poco più che simbolici i minuti raccolti con Lazio e Torino, rispettivamente uno e cinque, segno che il tempo per l’attaccante classe ’96 è pressoché scaduto. Lo riporta il Corriere dello Sport.