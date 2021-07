Cosa manca? Il bilancio di metà ritiro per Italiano e la Fiorentina

Italiano e la Fiorentina chiamati a tirare le somme, in vista delle ultime due amichevoli da disputare nel ritiro di Moena

Diverso il discorso per l’alternativa al serbo, con Kokorin parso in difficoltà in versione prima punta. In attesa che la condizione fisica migliori non ci sarebbe da stupirsi se i viola tornassero a valutare profili offensivi come Simy del Crotone. Il maggior sfoltimento è prevedibile a centrocampo. Senza Pulgar e Amrabat, Italiano si è affidato a Bonaventura, Benassi, Duncan e Maleh, ma qualcuno dovrà partire, per lasciar spazio al regista, lacuna coperta solo dai giovani Krastev e Bianco.