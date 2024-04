CorSport: “Tutto facile per la Fiorentina. Sassuolo, che pochezza”

Tutto semplice per la Fiorentina alla seconda vittoria di fila in campionato contro un Sassuolo che ha impressionato per la pochezza dimostrata, difetto che diventa porta d’ingresso per la Serie B senza rimedi a breve e belli sostanziosi. E il 5-1 finale non rende nemmeno l’idea della differenza di valori, tra chi sapeva come cercare e trovare il gol (viola) e chi non sapeva praticamente cosa e come fare per impedirlo e magari segnarlo. Di sicuro è stata la partita migliore per la Fiorentina verso il Bruges giovedì, semifinale d’andata di Conference League: Napoli agguantato all’ottavo posto e successo fluido, liscio, utile ad alzare morale e consapevolezza dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Anche nei singoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.