CorSport: “Torreira, via dall’Italia dopo rottura con Italiano”. Ecco il ritorno

"Torreira aveva fatto bene, ma aveva chiuso male con la Fiorentina, il rapporto con Italiano si era rovinato, non fu riscattato". Un riscatto pari a 15 milioni, che la società viola non versò nelle casse dell'Arsenal. Adesso invece, la Lazio spenderà meno della metà per riportarlo in Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'agente del giocatore chiederà al Galatasaray di liberarlo. Il centrocampista dovrebbe arrivare a Roma per una cifra intorno ai 7 milioni. Inutile nasconderlo, un po' di rammarico rimane, vista la sua avventura a Firenze.