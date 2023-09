CorSport: “Nico Gonzalez, l’immenso 10. Fiorentina, piccola-grande impresa”

L’immenso 10 di Firenze ha colpito, due volte, la seconda al tramonto dei 90 minuti, quando è più bello vincere una partita. Così la Fiorentina ha ottenuto ciò che non poteva perdere: la qualificazione ai gironi di Conference League. La finalista della stagione scorsa non poteva sparire di scena: Nico Gonzalez è stato l’autore materiale di una piccola-grande impresa, giunta in una serata di sofferenza, ma poi di cuore e di coraggio, soprattutto in un grande secondo tempo. Il Rapid Vienna è stato un avversario tosto da superare, a tratti tostissimo. I viola hanno barcollato, si sono ripresi, hanno rischiato nuovamente di cedere ma poi hanno tirato fuori il massimo. Trascinati da Nico Gonzalez, ormai il leader e il faro di questa squadra. Un gol al 14' della ripresa, poi il rigore decisivo al 90'. L’urlo del Franchi, liberatorio, ad accompagnare la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.