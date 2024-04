CorSport: “La Fiorentina è un ottovolante. Non conosce la semplicità”

Il piede sbagliato di Nico Gonzalez (il destro) e un contropiede concluso da Biraghi hanno portato la Fiorentina alla semifinale di Conference League con il Bruges. Come un anno fa, i viola sono dentro il gotha del calcio europeo. Ci sono voluti i tempi supplementari e una fatica tremenda per arrivare al traguardo, ma ieri la Fiorentina ha meritato ampiamente la vittoria. L’ha voluta, l’ha cercata, ha anche giocato (tutto il primo tempo sicuramente) il suo calcio aggressivo e di qualità. Il Viktoria Plzen, come all’andata, ha pensato solo a difendersi, si è ritrovato in dieci per l’espulsione di Cadu al 21' della ripresa e alla fine non ha retto dopo sette partite europee senza subire gol. Ma doveva andare così, sarebbe stato clamoroso il contrario, con i cechi in semifinale e la squadra di Italiano a casa. Solo che i viola si sono infilati in una partita stregata, lo specchio di una stagione dove anche la sfortuna ci mette spesso lo zampino. Alla fine, dentro questa gara infinita e piena di energie spese ci sono anche due pali, una traversa (sono 25 i legni colpiti dai viola in tutte le competizioni!) e cinque interventi straordinari di Jedlicka, il portiere saracinesca del Viktoria. Al 90' la statistica parlava di 26 tiri della Fiorentina contro 2 e 73% di possesso palla per i ragazzi di Italiano. Non poteva finire con un’eliminazione, ma aver trascinato questa sfida ai supplementari conferma la storia di questa stagione: la Fiorentina è un ottovolante, su e giù, non riesce a far diventare le cose semplici con la forza delle propria qualità. Lo riporta il Corriere dello Sport.