CorSport: “Fiorentina, la vera partita è quella di giovedì, ma occhio al campionato”

La vera partita da non fallire per la Fiorentina è quella di giovedì, ritorno dei quarti di finale contro il Viktoria Plzen, e quindi al 90’ o al 120’ o ai rigori sarà semifinale oppure ciao Conference League e addio tentativo di riprovarci dodici mesi dopo. La partita di oggi pomeriggio contro il Genoa ha però acquisto un’importanza notevole e forse inattesa alla luce dei risultati delle avversarie nella corsa all’Europa: il Torino ha pareggiato nel derby con la Juventus ed è appena due punti avanti, ma soprattutto ha pareggiato il Napoli che era cinque punti sopra la squadra viola andando ad appaiare la Lazio al settimo posto a quota 49. Tradotto: se la Fiorentina batte i rossoblù dell’ex Gilardino sale a 46 punti e si piazza a tre lunghezze dalla coppia Lazio-Napoli e da un’Europa (importante) che in campionato sembrava via via se non compromessa, sicuramente improbabile in virtù di quello 0,83 che rappresenta la media-punti dall’inizio del 2024. E allora le partite da non fallire diventano due in quattro giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.