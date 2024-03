CorSport: “Fiorentina, ennesimo gol in contropiede. E che voragine su Leao!”

Uno pensa che dopo aver incassato uno dei tanti gol in contropiede, la Fiorentina cerchi il rimedio, no? No! Altra voragine, Leao è scappato come una furia a campo aperto

Il Corriere dello Sport analizza la gara della Fiornetina contro il Milan, in particolare il gol del 2 a 1 sa parte di Leao. Il Milan ha cambiato faccia, mettendosi in versione feroce, a inizio ripresa. Due minuti e la Fiorentina ha preso il solito gol in contropiede: in ripartenza erano tre (Leao, Chukwueze e Loftus-Cheek) contro due (Quarta e Milenkovic, scivolato nel momento decisivo), tocco finale dell’inglese e Milan davanti. Immediata la risposta dei viola col pareggio di Duncan che ha sfruttato, pure lui, una buca in mezzo alla difesa rossonera. Uno pensa che dopo aver incassato uno dei tanti gol in contropiede, la Fiorentina cerchi il rimedio, no? No! Altra voragine, Leao è scappato come una furia a campo aperto e a doppia velocità rispetto a Milenkovic, ha puntato Terracciano, l’ha saltato e messo la palla in rete. Un gol alla Leao e un gol che ha inchiodato la difesa viola al suo storico difetto. La Fiorentina ha avuto la forza di non mollare, ha ripreso a spingere con forza e dopo Terracciano è toccato a Maignan salvare con due prodezze prima su Belotti e poi su Mandragora. Anche la difesa del Milan, te la raccomando...