CorSport: “Difesa alta e contropiede, la Fiorentina prende gol sempre così”

Il Corriere dello Sport commenta così la gara tra la Fiorentina e l'Inter di Simone Inzaghi: "Lautaro ha colpito di testa e in torsione sull’angolo di Asllani. Parisi è finito a terra, il Var ha convalidato, ma la Fiorentina era andata sotto nel solito modo, esponendosi al contropiede: Faraoni aveva salvato in scivolata salvando a porta vuota su Carlos Augusto dopo la volata di Thuram. L’Inter, intorno alla mezz’ora, ha mancato il raddoppio: il francese è scivolato in corsa prima di calciare. Terracciano si è allungato su Frattesi. Partita vibrante e intensissima. Perché i viola hanno continuato a spingere, cercando il corpo a corpo, gli scambi tra Beltran e Nzola, le combinazioni per vie centrali. La difesa di Inzaghi ha tenuto con qualche affanno, ogni tanto sbandando. Mancavano la regia e la gestione di Calhanoglu. Asllani, dopo un avvio complicato, ha preso coraggio, Mkhitaryan cercava di sostenerlo nel palleggio, ma l’Inter ragionava poco e non teneva palla: o si difendeva davanti all’area o cercava di verticalizzare, ribaltando il gioco."