Cori, applausi e sfottò: Firenze carica la Fiorentina e avverte l’Inter

La Nazione si sofferma sull'allenamento a porte aperte di ieri, tardo pomeriggio, allo stadio Franchi. La città, Firenze, ha dato sfogo all'attesa per la finale di domani sera. Cori, appalusi e sfottò. I tifosi sono pronti per sostenere la squadra di Italiano e avvisare l'Inter che a Roma sarà una battaglia. Tanti i riferimenti al tecnico viola, o alla simpatia di Cabral e Dodò. Mentre Nico Gonzalez mostra tutta la sua carica e un disciplinato Biraghi guida il gruppo viola. Al Franchi presente anche il sindaco Dario Nardella, insieme a Rocco Commisso, per mostrare la vicinanza della città alla squadra. Insomma, manca poco e tutta Firenze si fa sentire.