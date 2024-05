CorFio: “Gestire i titolari o adattare Castrovilli? Davanti tocca a Nzola”

Italiano deve gestire la rosa. Ha sinistra al il solo Kouamè. Opterà per la gestione con Ikonè e Nico o adatterà Castrovilli? In attacco gioca Nzola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla formazione. Due, le soluzioni possibili per la gara di oggi: gestire il minutaggio di Kouame, Ikoné e Nico (ruotandoli nel corso dei 90’) o adattare qualcuno. Già, ma chi? Gli indizi da questo punto di vista portano a Castrovilli che, pur con le sue caratteristiche, potrebbe anche partire largo a sinistra, in una batteria a supporto della prima punta completata a quel punto da Barak e (appunto) Ikoné. Là davanti invece dopo il gol liberatorio dell’altra sera tutto lascia pensare al rilancio di Nzola, con Belotti a riposo. Stesso discorso per Nico Gonzalez, Bonaventura, Arthur, Dodò, Biraghi e per uno tra Quarta e Ranieri.