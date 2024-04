CorFio: “Fiorentina coraggiosa e sfrontata. Ma il risultato è in bilico”

Tornano le notti di coppa, e la Fiorentina come d’incanto risplende. Sfrontata, ma concentrata. Coraggiosa, ma non sconsiderata. Una vittoria netta quella di ieri, molto più di quanto non dica un 1-0 che, pensando al ritorno, lascia tutto in bilico. Servirà una replica di quanto visto al Franchi, senza bearsi troppo per il fatto di poter giocare con due risultati su tre a disposizione. Perché una cosa, ormai, è chiara: se deve gestire, questa squadra, soffre. Se rimane se stessa, è capace (quasi) di tutto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.