Contatto Iachini-Kokorin, oggi è il giorno giusto. E Dragowski rientra in gruppo

Come conferma Il Corriere dello Sport-Stadio, oggi Beppe Iachini conoscerà Sasha Kokorin. Potrebbe essere stamani infatti il momento giusto per incontrare per la prima volta il nuovo acquisto arrivato dalla Russia nel mercato invernale, quando il tecnico marchigiano era già stato allontanato dal club. L’attaccante è atteso al centro sportivo dopo aver trascorso una settimana circa a Villa Stuart, a Roma, per seguire il suo percorso personalizzato di recupero a causa di un problema muscolare. Ha effettuato test e prove specifiche e Iachini spera di poter contare su di lui per questo finale di stagione. Oggi inoltre tornerà in gruppo Dragowski che era uscito infortunato a fine prima tempo nel corso della partita contro il Milan. Ora il problema fisico sembra ormai alle spalle, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua disponibilità per la trasferta di Genoa in programma dopo la sosta.