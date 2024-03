Comotto: “Bonaventura indispensabile. Contro la Lazio miglior partita della stagione”

Una soluzione tattica dispendiosa come il 4-1-4-1, alla lunga, quanto è praticabile?

Come si spiega l’utilizzo con il contagocce di Parisi?

Quale futuro si immagina, invece, per Kayode?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.