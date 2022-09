Come cambiano le gerarchie: Kouamé si candida, finalmente Nico. Saponara scende

Se tra centrocampo e difesa Italiano sembra aver trovato i suoi uomini, le gerarchie dell'attacco viola sono ancora tutte da scoprire nell'alternanza tra campionato e Conference League. Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sul reparto che in questo inizio di stagione ha vissuto più alti e (soprattutto) bassi di rendimento, con Kouamé che con il Verona ha rotto la perfetta alternanza tra Jovic e Cabral. L'ivoriano ha sparigliato le carte - si legge - e sembra essere una mossa da riproporre anche in futuro a seconda delle caratteristiche dell'avversario. Dipenderà tanto anche dalle risposte che saranno in grado di dare i due centravanti: il serbo e il brasiliano devono svegliarsi e dimostrare di aver fame.