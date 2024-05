Club Brugge, probabile formazione: In porta c’è Mignolet. Thiago guida l’attacco

E' il giorno di Club Brugge-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League in programma alle ore 18.45 in Belgio. Nessun dubbio per i quotidiani in edicola oggi, la formazione belga dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con: Mignolet in porta pronto a sostituire l'infortunato Jackers, Sabbe, Mechele, Ordonez e DeCuyper in difesa, Odoi e Vetlesen in mediana che dovranno sopperire all'assenza di Onyedika per squalifica, Skov Olsen, Vanaken e Jutgla alle spalle di Igor Thiago.