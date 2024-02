Che non diventi un lunedì da dimenticare. E Italiano non sia il capro espiatorio

Il lunedì è da sempre considerato il giorno più triste della settimana, e anche in casa Fiorentina la giornata di domani rischia di diventare una di quelle da dimenticare, insieme a parecchie di quelle successive. Come scrive Stefano Cappellini sulle pagine di Repubblica, "un altro sbaglio e per la Fiorentina rischia di andare tutto a ramengo: l’umore, l’autostima e forse anche la classifica. Io mi affiderei al buon Italiano, che in questi anni ha sempre saputo uscire dall’angolo, alla faccia di chi gli ha addossato le colpe degli stenti di queste settimane".