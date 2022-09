Cecchi: “Italiano, riaccendi la luce di Saponara: quanto ne ha bisogno la viola”

La Nazione in edicola oggi esalta per mezzo della penna di Stefano Cecchi le qualità di Riccardo Saponara, che sono valse il gol del momentaneo vantaggio a Bologna. Qualcosa che finalmente ha dato un senso al possesso palla viola, un talento utilizzato non per stupire ma per utilità. Del resto le cose migliori la Fiorentina dello scorso anno le ha fatte vedere con Nico Gonzalez da una parte e dall'altra Saponara. Era la loro partita a condizionare e indirizzare la gara, come successe a Napoli, con l’Inter, con il Milan e nel 6-0 casalingo col Genoa.