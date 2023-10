Cecchi: “Beltran, centravanti si nasce. Il fiuto del gol a indicargli la porta”

"Da sempre, il centravanti non è un ruolo, è un mestiere. Mentre gli altri, dai terzini alle ali, si possono adattare (vedi Comuzzo), il centravanti no. Perché numeri nove si nasce, non lo si diventa. La riprova la si è avuta ieri sera. I due gol con i quali Beltran ha marchiato la gara raccontano infatti di un calciat re con in dono quello che un tempo si definiva fiuto. del gol. Come se dentro avesse un tom tom a indicargli anche in situazioni complesse la strada verso la porta. Beltran, un centravanti atipico. Non monumentale come Bati, non mulinante come Toni né spietato come Gilardino. Ma comunque un nove che ha la sua cittadinanza nel cuore dell'area. E siccome nell'economia del calcio il 9 è un gram portatore di punti da ieri sera la Fiorentina esce con una prospettiva nuova che definire affascinante non è certo un errore"