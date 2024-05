C’è il Monza, sì al turnover. Castrovilli e Nzola si candidano. E come sta Jack?

Domani al Franchi arriverà il Monza in una sfida che ancora vuol dire tanto per il campionato. I quotidiani in edicola parlano di massiccio turnover da parte di Italiano, con Nzola al centro dell'attacco praticamente per tutti, che convergono anche sulla presenza di Kayode e Parisi sulle corsie difensive. Per il Corriere Fiorentino è di nuovo il turno di Ranieri in difesa, mentre il Corriere dello Sport candida Maxime Lopez a centrocampo. Secondo La Nazione in porta ci sarà di nuovo Christensen, ma occhio anche a Barak. Quasi sicuro di una maglia da titolare anche Ikoné, mentre ci sarà di nuovo spazio per Castrovilli che non può essere schierato in Conference. Occhio alle condizioni di Bonaventura: il n° 5 è out per il CorSport, recuperato per il Corriere Fiorentino. In ogni caso, difficilmente partirà dal 1'