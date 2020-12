Castrovilli, voglia di ripartire dopo lo sfogo. Condizioni fisiche da monitorare

Non sono stati giorni semplici per Gaetano Castrovvilli, come riportato da Repubblica. Il centrocampista gigliato ha dovuto prima fare i conti con la botta rimediata contro il Genoa, poi contro qualche maleducato sui social. Un doppio colpo che lo ha ferito, ma adesso fa già parte del passato. La voglia di tornare protagonista, all’interno di una Fiorentina che è anche sua, è grande. Il giocatore ieri si è allenato a parte e proseguirà anche in questi giorni il percorso di terapie di riabilitazione concordato con lo staff medico. Prandelli ed i suoi collaboratori sperano in un recupero lampo, ma non forzeranno il ragazzo se il dolore persisterà. Sarà un campionato cruciale per Castrovilli, la prima col dieci sulle spalle e tutte le relative pressioni ed aspettative. Molto della stagione gigliata passerà dai suoi piedi, perché è un talento puro ed il gioiello più prezioso della rosa. Non a caso la società ha alzato un vero e proprio muro a protezione del suo fuoriclasse.

