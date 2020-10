Castrovilli, Rocco punta su di lui per dimenticare Chiesa

Del rinnovo di Gaetano Castrovilli se n’è già parlato (LEGGI QUI), sul Corriere Fiorentino se ne parla come “l’anti-Chiesa”. Se il n° 10 non basta per legarlo alla Fiorentina, la società è intenzionata a rendere sempre più solido con «Gaetà». Commisso lo chiama così, e più avanti fisserà un incontro con l’agente, l’ex viola Michelangelo Minieri, per buttare le basi per un nuovo accordo: obiettivo prolungare la scadenza (l’accordo attuale scade nel 2024) e rivedere al rialzo l’ingaggio da 1,5 milioni annui (più bonus). Un riconoscimento economico che avrà il valore di una gratifica ma allo stesso tempo il significato di un’investitura – scrive il quotidiano – per legare un big ai colori viola. La Fiorentina negli ultimi anni è stata per troppe volte una società di passaggio prima di spiccare il volo altrove. Europa, Nazionale, entusiasmo, le ambizioni di Rocco Commisso: così Gaetano è pronto a dire ancora sì a Firenze.

