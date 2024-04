Castrovilli, Nzola e qualche Primavera: così la Fiorentina con il Sassuolo

Dall'Atalanta al Sassuolo. La Fiorentina tornerà in campo, in campionato, nel posticipo di domenica (20.45). Possibile che Italiano, proprio come è stato con la Salernitana, schieri una sorta di formazione bis. Contro il Sassuolo potrebbe essere l'ora di un ritorno di Nzola ma anche di una seconda occasione per Castrovilli e magari per qualche ragazzo della Primavera. Lo riporta la Nazione.