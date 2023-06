Castrovilli e il rinnovo: la volontà c’è, ma è ancora tutto fermo

La società è pronta a riallacciare i fili per trovare un accordo per il prolungamento, visto l’imminente scadenza dell’accordo con il numero 10 (giugno 2024). I dialoghi tuttavia sono ancora a uno stato embrionale

In attesa di fare chiarezza su chi sarà il nuovo regista, le attenzioni della Fiorentina si stanno quindi concentrando sul rinnovo di Gaetano Castrovilli, elemento sul quale - a differenza del marocchino - la Fiorentina conta di ricostruire il suo centrocampo: lasciati alle spalle i postumi del grave infortunio patito un anno fa (e soprattutto abbandonata la paura legata al recente ko che gli ha fatto saltare la finale di Conference e che in un primo momento, sembrava lasciar presagire guai peggiori), la società è pronta a riallacciare i fili per trovare un accordo per il prolungamento, visto l’imminente scadenza dell’accordo con il numero 10 (giugno 2024). I dialoghi tuttavia sono ancora a uno stato embrionale. Lo riporta il Corriere dello Sport.