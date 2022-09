Campo e mercato, la tifoseria viola si interroga sull’avvio di stagione

In un periodo come quello relativo alla sosta per le nazionali si fanno i primi bilanci e le prime riflessioni sull'avvio di stagione della propria squadra. In tal senso, i tifosi viola si aspettavano e si aspettano di più dalla loro Fiorentina. La sensazione che aleggia nella tifoseria è quella di un senso d’incompiuto, creato da quel mix di aspettative non corrisposte e da una delusione che solo i risultati potranno cancellare, oppure viceversa aumentare.

Ovviamente ad alimentare ulteriormente la delusione dei tifosi ci si è messo pure il mercato, al temine del quale una parte di tifoseria è rimasta soddisfatta, mentre un'altra parte aveva subito rimpianto la mancata conferma di Torreira, lamentando l'assenza di un mercato più “aggressivo” anche per l’attacco. In tal senso naturalmente la scelta di puntare su Jovic, ai margini o quasi al Real Madrid da un paio di stagioni, non ha fatto altro che avallare dubbi e timori. Alla piazza di Firenze serve qualcosa in più per riportare l’entusiasmo vero, quello che aveva salutato il settimo posto dello scorso campionato e il conseguente ritorno in Europa passando per i playoff di agosto. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.