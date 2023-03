Campo di Marte, i residenti lasciano il Consiglio: “Non ci hanno fatto parlare!”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su ciò che è successo ieri durante il Consiglio Comunale a tema Campo di Marte. La maggioranza si è incontrata con l'opposizione e il comitato dei residenti per parlare del futuro dello stadio Franchi e di tutto il quartiere. La seduta però non è stata conclusa nei migliori dei modi, con la maggioranza accusata di non dare spazio ai cittadini presenti che, all'ennesimo rinvio di parola, hanno deciso si abbandonare l'aula con l'opposizione. La maggioranza nega tutto, sottolineando come ci sia stata più volte la possibilità di intervenire.