Variare è necessario: la Fiorentina cambia pelle per evitare inutili sofferenze

L'ottavo posto non può essere la priorità, non adesso. La Fiorentina deve giocare due finali e l'attenzione è tutta su quelle due gare

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui numerosi cambi che Vincenzo Italiano metterà in atto queto pomeriggio a Torino contro la squadra di Juric. La Fiorentina cambierà totalmente rispetto quella vista a Basilea. L'aspetto fisico è fondamentale, soprattutto con squadre come i granata, che hanno fatto della fisicità la loro arma più decisiva. Schierare gli stessi giocatori sarebbe come andare incontro ad inutili sofferenze e la Fiorentina non se lo può permettere. L'ottavo posto non può essere la priorità, non adesso. La Fiorentina deve giocare due finali e l'attenzione è tutta su quelle due gare.