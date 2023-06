Cambi ragionati e turnover moderato: cosi Italiano sfida il Sassuolo

Come riporta La Repubblica, la buona notizia per Vincenzo Italiano è che nelle ultime due partite della stagione, importanti per due diversi motivi, tutto il gruppo sarà a disposizione, senza alcun giocatore infortunato e con un buon livello di forma sia per i titolari che per le riserve. Un dato di cui il mister si è dimostrato orgoglioso in conferenza stampa: « Avere tutti i giocatori al 100% è un motivo di soddisfazione. Non possiamo pensare solo a Praga, ma dobbiamo preparare al meglio anche il Sassuolo, dando minutaggio a gente che è stata lontana dal campo per un po’ di tempo». Un messaggio chiaro che conferma come stasera al Mapei non ci sarà un turnover integrale in vista della finale, ma dei cambiamenti ragionati reparto per reparto: la formazione anti West Ham è nella mente del tecnico ma i protagonisti di Praga avranno spazio anche oggi per non disperdere il ritmo partita, non tutti ovviamente allo stesso modo. In porta toccherà a Terracciano, in difesa Dodò a destra con Quarta e Igor al centro e Terzic a sinistra, con il ballottaggio aperto tra Igor e Ranieri. In mezzo scalpita Castrovilli, così come Amrabat che ha saltato per un riposo precauzionale o per scelta tecnica quattro delle ultime cinque in campionato. Mandragora potrebbe essere risparmiato in vista di Praga. Davanti le certezze sono Nico Gonzalez e Cabral, entrambi hanno smaltito i problemi fisici e la sfida al Mapei rappresenta il test decisivo prima di Praga «Mi sento bene, la caviglia mi faceva male, ma ora sto molto bene, spero di aiutare la squadra », ha detto il brasiliano a Sky. Con loro nel tridente spazio a Barak più di Bonaventura e a Kouamé, vivace nell’ingresso in campo con la Roma.