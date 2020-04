Caceres/2: “Giocare ogni tre giorni non sarà facile, ma siamo professionisti. I tifosi? Senza al Franchi sarà dura”

Nella lunga intervista concessa al Corriere Dello Sport, Martin Caceres si concentra anche sulla speranza di ripresa. Non manca l’amore per la Fiorentina ed è lui stesso a ricordarlo, ma adesso c’è la speranza di tornare a giocare. “Una luce in fondo al tunnel” che significherebbe ricominciare per tutto il movimento (nonostante alcuni dubbi) anche giocando tante partite ravvicinate: “Non sarà facile, specie d’estate. Ma siamo professionisti e cercheremo di farci trovare pronti”. Naturalmente, a porte chiuse: “Dovremo abituarci, una partita senza pubblico non ha quella carica che la tifoseria sa trasmettere, specie a Firenze”.

E chissà che proprio il suo Sudamerica non sia preso a esempio per un calendario in stile anno solare: “Magari sarebbe un modo per abituarsi al Mondiale 2022” risponde Caceres.

Poi, il difensore si sposta anche su altri temi legati alla sua carriera: non mancano i riferimenti al giocatore più forte mai incontrato da avversario (“Lionel Messi”), passando per i suo colleghi di reparto più forti, fra i quali cita gli italiani Baresi, Nesta e Cannavaro, ma anche i suoi conterranei Godin, Lugano e Montero. Infine, una menzione per una folta colonia uruguaiana in Serie A: “Bentancur e Vecino stanno facendo bene, ma non sottovaluterei Godin, un campione che alla lunga saprà farsi valere”. Infine, uno sponsor per i giovani sudamericani: Brian Rodriguez del Los Angeles FC e Matias Vina del Palmeiras.