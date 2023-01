Cabral e la sua conferma: continuano i contatti con una squadra interessata

La Nazione si sofferma anche nel mercato in uscita. Infatti, Benassi è destinato a diventare un giocatore della Cremonese. Il centrocampista della Fiorentina troverà Ballardini per una nuova avventura. Intanto continuano i contatti anche per Cabral, giocatore che la Cremonese vorrebbe prendere a in prestito.