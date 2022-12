Burdisso, dal Qatar al Curi: l’amico De Rossi allena l’amica SPAL

La Nazione di oggi torna sulla presenza registrata ieri del dt viola Nicolas Burdisso in tribuna per Perugia-SPAL, terminata 0-0. Più che per valutare Dalle Mura, rimasto in panchina, l'argentino era lì per salutare il grande amico Daniele De Rossi, oggi sulla panchina estense, e per cementare i rapporti con una società amica come quella ferrarese. I veri affari Burdisso li ha fiutati in Qatar fino a pochi giorni fa, e il quotidiano snocciola di nuovo qualche nome: il marocchino Ounahi, gli statunitensi Sargent e Weah.