Buone notizie per Italiano. Dodò, Kouame e Barak pronti per il riscatto

Sarà un calendario tosto su tutti e tre i fronti in cui la Fiorentina è impegnata. A partire dalla gara di sabato prossimo, al Franchi. Il Milan che vuole blindare il secondo posto in classifica, i viola che invece vorrebbero ripartire col piede giusto e magari tornare a sgomitare nel gruppo di squadre che lottano per un piazzamento prestigioso. Al netto dei sei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Italiano sta lavorando su intensità e alcuni accorgimenti tattici. Con almeno tre buone notizie che arrivano dal centro sportivo. Dodò, Kouamé e Barak stanno tornando al top della loro condizione. I primi due si allenano in gruppo ormai da tempo. Dodò scalpita, segna in allenamento, esterna tutto l’entusiasmo di un ragazzo che, vuole mettersi definitivamente alle spalle il serio infortunio dello scorso settembre e così tornare protagonista con la maglia viola. Quando Dodò avrà ritrovato il ritmo partita, potrà dare un contributo significativo nella fase più cruciale della stagione. In gruppo anche Kouamé, che era tornato nella lista dei convocati proprio per quella maledetta sfida con l’Atalanta di una settimana fa. Italiano lo considera come una sorta di jolly indispensabile. Come laterale offensivo ma anche, all’occorrenza, in versione trequartista e riferimento d’attacco. Ha incarnato più ruoli, segno che il tecnico voglia sfruttare la duttilità di un giocatore che ha qualità, corsa, abilità nell’uno contro uno. Quanto è mancato Kouamé alla Fiorentina, specie nel momento di maggiore emergenza con Gonzalez alle prese con la riabilitazione post infortunio. Una freccia in più per Italiano, dunque. Così come potrebbe rivelarsi, per l’ultima fase della stagione, anche Antonin Barak. Due reti decisive all’andata e al ritorno col Maccabi Haifa e la sensazione che nel ruolo dietro la punta possa alternarsi con Bonaventura visti i tanti impegni ravvicinati. Contro il Milan potrebbe conquistare una maglia da titolare visto la squalifica di Bonaventura. Barak sta vivendo un momento ottimo. In settimana anche la rete con la maglia della Repubblica Ceca. Un altro gol sulla scia delle ultime confortanti prestazioni. Un altro elemento che Italiano ha gestito anche la scorsa stagione, rivelandosi prezioso specie a gara in corso. Lo riporta la Repubblica.