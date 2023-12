Beltran si è preso l’attacco. Domenica all’Olimpico sfida l’amico Dybala

L'edizione odierna di Repubblica dedica un approfondimento a Lucas Beltran , attaccante della Fiorentina che contro la Salernitana ha finalmente mostrato le caratteristiche da attaccante moderno che gli si richiedono, dimostrando di potersi prendere l'attacco. Prima il filtrante per il rigore, poi la freddezza nel batterlo, la capacità di muoversi sul fronte offensivo senza dare riferimenti, poi corsa e tanto sacrificio. Mettiamoci pure il primo gol in campionato (terzo stagionale). I 25 milioni spesi in estate sono stati tanti, superando la concorrenza della Roma, che avrebbe voluto proprio l'argentino da affiancare all'amico Dybala.

Amici... contro

I due, infatti, si conoscono dai tempi dell'infanzia: la Joya è cresciuta insieme a Federico, fratello di Lucas, vivendo per un periodo a Cordoba. E domenica all'Olimpico i due si ritroveranno di fronte, da grandi. E l'amicizia, stavolta, si metterà da parte: in palio c'è una zona Champions da raggiungere, un solo punto di differenza, una vera e propria sfida di alta classifica. Anche per Beltran non mancheranno le emozioni: guiderà ancora l'attacco viola e dopo la prestazione con la Salernitana si spera che si sia definitivamente sbloccato. Fra l'altro, ricorda il quotidiano, Beltran riuscì già a segnare all'Olimpico: un gol bellissimo in quella circostanza, ma annullato.