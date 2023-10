Beltran, destro-sinistro da pugile. La serata perfetta del Vichingo viola

A due mesi e mezzo dalla firma del contratto con la Fiorentina, Lucas Beltran si è sbloccato. «Questi ragazzi vanno aspettati» aveva detto a proposito delle sue punte Vincenzo Italiano. «Durante la settimana segnano con istinto, non vedo perché non dovrebbe accadere anche nelle gare ufficiali. È ancora tutto aperto, è un periodo, con questi ragazzi bisogna avere pazienza». Detto, fatto. Primo gol dopo sei minuti, secondo gol dopo 10. Destro-sinistro da pugile a stendere un Cukaricki che, non si offendano i ragazzi di Belgrado, è stato un degno sparring partner, ma poco più, come dimostrano gli zero punti conquistati nel girone di Conference. Tra le due squadre c’era una differenza consistente anche se Italiano aveva rinunciato ai suoi «titolari», scritto tra virgolette perché è una definizione che il tecnico non sposerebbe di certo. La rete di Beltran, che doveva ancora sbloccarsi, era attesa e uno scenario più che verosimile".