Belotti torna a Torino, ma la Conference è dietro l’angolo. Possibile turnover?

L'obiettivo della Fiorentina si chiama continuità. Per farlo Italiano a Torino vuole la Fiorentina vista con la Lazio. Il nuovo assetto tattico ha funzionato, ma è stato anche l'atteggiamento diverso rispetto alle uscite precedenti. Potrebbe essere la serata del gallo Belotti, che torna in quello che per anni, è stato il suo stadio. Anche se, secondo la Nazione, Italiano potrebbe forse risparmiarlo per la Conference e rispolverare Nzola, oppure rischierare Beltran da numero 9. Nico ci sarà, anche per riscattare il rigore fallito contro la Lazio. Ma con il ritorno delle coppe si torna a pensare su più fronti. Italiano non ha mai schierato la stessa formazione per due volte di fila a Firenze, sarà la volta buona?