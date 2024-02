Belotti per risollevare la Fiorentina, ma adesso c’è il “rivale” Immobile

Commisso contro Lotito. Italiano contro Sarri e poi Belotti contro Immobile. Roba da derby, sì. Proprio come quello del Gallo che da giocatore con targa giallorossa si ritroverà a dover colpire e magari affondare quella Roma dal cuore biancoceleste ben raccontata da Ciro Immobile. Sfide nelle sfide, quelle ci si vivranno lunedì al Franchi. Dove oltre ai punti in palio, alla classifica da far correre (o almeno iniziare a rifarlo) nella direzione dell’Europa, ci saranno da mettere a fuoco anche quei duelli che raccontano il rapporto fra Fiorentina e Lazio e che si spinge oltre il terreno di gioco. E se il duello Belotti-Immobile profuma di rivincite, rivalse, scintille da derby vero che in qualche modo coinvolge adesso gli interessi della Fiorentina che dal Gallo si aspetta i gol del rilancio, ecco che gli altri due incroci mettono perfettamente in risalto i dualismi, le ambizioni e le stilettate che le parti in causa sono pronte a sferrarsi. Lo riporta la Nazione.